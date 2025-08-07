مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز

07:01 ص الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (1)
  • عرض 13 صورة
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (3)
  • عرض 13 صورة
    ريبيرو
  • عرض 13 صورة
    ريبيرو
  • عرض 13 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
  • عرض 13 صورة
    ريبيرو
  • عرض 13 صورة
    ريبيرو
  • عرض 13 صورة
    ريبيرو مع جمهور الأهلي
يترقب عشاق القلعة الحمراء وجماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، والذي يبدأ رسميا يوم الجمعة 8 أغسطس الجاري، حيث يستعد حامل اللقب لبداية قوية في مشواره الجديد.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة مودرن سبورت، يوم السبت الموافق 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُقام على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز في موسم 2024/2025، فيما أنهى مودرن سبورت موسمه الماضي في المركز السادس بمجموعة الهبوط بجدول الترتيب.

