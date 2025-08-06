موعد غلق باب الانتقالات الصيفية لأندية الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

يغلق باب الانتقالات الصيفية، مساء اليوم الأربعاء، قبل يوم من انطلاق أولى جولات الدوري المصري موسم 2025-2026.

وبدأت فترة الانتقالات الصيفية في مصر، يوم 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى منتصف ليل اليوم الأربعاء 6 أغسطس، لتنتهي الفترة المخصصة للتسجيل اللاعبين الجدد وقيد القوائم الأساسية للأندية.

موعد فترة الانتقالات المقبلة

تنطلق الفترة الثانية من القيد لموسم 2025-2026، والمعروفة بالانتقالات الشتويةـ يوم 1 يناير 2026 وتستمر حتى 12 فبراير من نفس العام.

موعد انطلاق الدوري المصري

ينطلق الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في السادسة مساء يوم الجمعة 8 أغسطس، بلقاء يجمع بين وادي دجلة وبيراميدز.

وجاء جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري كالآتي:

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة - بيراميدز - 6 مساء

المصري - الاتحاد السكندري - 9 مساء

سيراميكا - الزمالك - 9 مساء

السبت 9 أغسطس

سموحة - طلائع الجيش - 6 مساء

المقاولون العرب - زد - 6 مساء

الإسماعيلي - بتروجت - 9 مساء

مودرن سبورت - الأهلي - 9 مساء

الأحد 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية - الجونة - 6 مساء

فاركو - إنبي - 9 مساء

البنك الأهلي - غزل المحلة - 9 مساء

