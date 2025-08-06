مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

موعد غلق باب الانتقالات الصيفية لأندية الدوري المصري

09:45 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

الدوري المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يغلق باب الانتقالات الصيفية، مساء اليوم الأربعاء، قبل يوم من انطلاق أولى جولات الدوري المصري موسم 2025-2026.

وبدأت فترة الانتقالات الصيفية في مصر، يوم 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى منتصف ليل اليوم الأربعاء 6 أغسطس، لتنتهي الفترة المخصصة للتسجيل اللاعبين الجدد وقيد القوائم الأساسية للأندية.

موعد فترة الانتقالات المقبلة

تنطلق الفترة الثانية من القيد لموسم 2025-2026، والمعروفة بالانتقالات الشتويةـ يوم 1 يناير 2026 وتستمر حتى 12 فبراير من نفس العام.

موعد انطلاق الدوري المصري

ينطلق الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في السادسة مساء يوم الجمعة 8 أغسطس، بلقاء يجمع بين وادي دجلة وبيراميدز.

وجاء جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري كالآتي:

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة - بيراميدز - 6 مساء

المصري - الاتحاد السكندري - 9 مساء

سيراميكا - الزمالك - 9 مساء

السبت 9 أغسطس

سموحة - طلائع الجيش - 6 مساء

المقاولون العرب - زد - 6 مساء

الإسماعيلي - بتروجت - 9 مساء

مودرن سبورت - الأهلي - 9 مساء

الأحد 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية - الجونة - 6 مساء

فاركو - إنبي - 9 مساء

البنك الأهلي - غزل المحلة - 9 مساء

اقرأ أيضًا:

قبل غلق القيد.. ماذا قدم الأهلي والزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية؟

عربية إٍسعاف وجهاز صدمات قلبية.. شوبير يوضح شروط رابطة الأندية لمباريات الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الانتقالات الصيفية غلق باب القيد الدوري المصري موعد غلق باب القيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم