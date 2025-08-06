موعد غلق باب الانتقالات الصيفية لأندية الدوري المصري
كتبت-هند عواد:
يغلق باب الانتقالات الصيفية، مساء اليوم الأربعاء، قبل يوم من انطلاق أولى جولات الدوري المصري موسم 2025-2026.
وبدأت فترة الانتقالات الصيفية في مصر، يوم 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى منتصف ليل اليوم الأربعاء 6 أغسطس، لتنتهي الفترة المخصصة للتسجيل اللاعبين الجدد وقيد القوائم الأساسية للأندية.
موعد فترة الانتقالات المقبلة
تنطلق الفترة الثانية من القيد لموسم 2025-2026، والمعروفة بالانتقالات الشتويةـ يوم 1 يناير 2026 وتستمر حتى 12 فبراير من نفس العام.
موعد انطلاق الدوري المصري
ينطلق الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في السادسة مساء يوم الجمعة 8 أغسطس، بلقاء يجمع بين وادي دجلة وبيراميدز.
وجاء جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري كالآتي:
الجمعة 8 أغسطس
وادي دجلة - بيراميدز - 6 مساء
المصري - الاتحاد السكندري - 9 مساء
سيراميكا - الزمالك - 9 مساء
السبت 9 أغسطس
سموحة - طلائع الجيش - 6 مساء
المقاولون العرب - زد - 6 مساء
الإسماعيلي - بتروجت - 9 مساء
مودرن سبورت - الأهلي - 9 مساء
الأحد 10 أغسطس
كهرباء الإسماعيلية - الجونة - 6 مساء
فاركو - إنبي - 9 مساء
البنك الأهلي - غزل المحلة - 9 مساء
اقرأ أيضًا:
قبل غلق القيد.. ماذا قدم الأهلي والزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية؟
عربية إٍسعاف وجهاز صدمات قلبية.. شوبير يوضح شروط رابطة الأندية لمباريات الدوري
فيديو قد يعجبك: