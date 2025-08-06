مباريات الأمس
أسامة عرابي: الأهلي استغني عن لاعب مهم..وكريم فؤاد هو البديل الأمثل له

07:17 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

عبر أسامة عرابي، لاعب الأهلي السابق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "حارس الأهلي" على قناة النادي، عن استغرابه من رحيل اللاعب كريم الدبيس.

وقال عرابي: "استغرب من رحيل كريم الدبيس عن النادي الأهلي، فالأمر غير مفهوم، خاصة أن الفريق بحاجة إلى ظهير أيسر، وفجأة، قرر الأهلي الاستغناء عنه، شكري لاعب جيد، لكن كان من المفترض أن يكون كريم الدبيس متواجدا أيضا، وهذه هي وجهة نظري."

وأضاف: "كريم فؤاد قادر على تعويض هذا المركز، وقد سبق أن قام بذلك بشكل مميز عندما تعرض علي معلول للإصابة، وقدم أداء رائعا في هذا المركز."

واختتم قائلا: "من وجهة نظري، الأهلي يتفوق بشكل كبير في صفقاته داخل الدوري المصري وعلى مستوى قارة أفريقيا، مقارنة بأي فترات سابقة."

أسامة عرابي النادي الأهلي كريم الدبيس آخر أخبار النادي الأهلي كريم فؤاد
