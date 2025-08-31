فيريرا: دجلة استحق الفوز.. وهجوم الزمالك لا يقدم المطلوب

كتب - محمد القرش:

وجه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة لفريق وادي دجلة بعد الفوز عليه، ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنافس حقق فوزًا مستحقًا، وعندما تقدم الزمالك كان لدى المنافس إيمان بتحقيق المكسب واستطاع تحقيق الفوز".

وأضاف: "لا أتفق مع مقولة أننا نلعب 15 دقيقة ونسجل خلالها ثم لا نظهر بعد ذلك في الشق الهجومي، وإذا لعبنا 15 دقيقة فقط، فلن تكون نسبة استحواذ الفريق على الكرة 71% ولن نسدد 21 تسديدة على المرمى، وجاهز لكل الأسئلة ولكن الحقائق لا تتغير".

وواصل: "أعتمد على اللاعبين الذين سيفيدون الفريق، ولا أضع في حساباتي مدى إمكانية دخول لاعب في قائمة منتخب مصر للتجمع المقبل".

وزاد: "محمد السيد وأحمد حمدي لم يشاركان من قبل بسبب عدم ظهورهما بالمستوى المطلوب، ولكنهما حصلا على الفرصة بعد ظهورهما بشكل جيد في التدريبات".

وأوضح: "خط هجوم الزمالك لا يقدم أفضل ما لديه ونحتاج الكثير من العمل، ولعبنا بـ 4 مهاجمين في المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن، لم تكن هناك خطورة كبيرة لأي منهم، وناصر منسي سنحت له فرصتين في المباراة السابقة، كما أن عدي الدباغ ساهم في كرة الهدف الذي أحرزه الفريق في مباراة فاركو".

وأردف: "واجهنا منافسًا جيدًا، وأرى أن وادي دجلة فريق جيد رغم أنهم قادمون من دوري القسم الثاني، ولديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز".

وعلق المدير الفني على دخوله لغرفة ملابس الفريق قبل نهاية الشوط الأول بعدة ثواني قائلًا: "توجهت لغرفة الملابس قبل نهاية الشوط بـ10 ثواني لترتيب بعض الأمور التي سنعمل عليها، والأداء لم يعجبني في الشوط الأول، ولكن ليس هذا السبب الذي جعلني أغادر الملعب قبل نهاية الشوط بعشر ثواني، وأخبرت اللاعبين بين الشوطين أننا متقدمون في النتيجة ولكن رغبة وادي دجلة أكبر في تحقيق الفوز".

واختتم يانيك: "استبعاد عبد الحميد معالي من القائمة لأسباب فنية خاصة وأن إيشو كان ضمن القائمة ويلعب في نفس المركز، وجميع المهاجمين بالفريق شاركوا في المباريات، ولكن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة الجميع وسيكون هناك تغييرات وهذا أمر طبيعي".