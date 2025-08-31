مباريات الأمس
تحليل منشطات لثنائي بيراميدز بعد الفوز على الأهلي

01:03 ص الأحد 31 أغسطس 2025

خلال مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب - محمد القرش:

خضع ثنائي فريق نادي بيراميدز المغربي وليد الكرتي والبرازيلي إيفرتون داسيلفا لتحليل المنشطات عقب الفوز على الأهلي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزا هاما على الأهلي بهدفين دون مقابل في خامس جولات الدوري المصري الممتاز على استاد السلام.

وحصل فريق بيراميدز على راحة لمدة ٥ أيام حيث من المقرر أن يعود بطل قارة أفريقيا لاستئناف تدريباته بداية من يوم ٥ سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال والمقرر لها يوم ١٤ سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

الأهلي بيراميدز الأهلي وبيراميدز إيفرتون داسيلفا وليد الكرتي كأس الإنتركونتيننتال
