أول قرار من مدرب بيراميدز بعد الفوز على الأهلي

كتب - محمد القرش:

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٥ أيام خلال فترة التوقف الدولي وبعد الفوز على الأهلي في الدوري.

وحقق بيراميدز فوزا هاما على الأهلي بهدفين دون مقابل في خامس جولات الدوري المصري الممتاز على استاد السلام.

ومن المقرر أن يعود بيراميدز بطل قارة أفريقيا لاستئناف تدريباته بداية من يوم ٥ سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال والمقرر لها يوم ١٤ سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.