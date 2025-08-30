مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

عجز تام.. المستكاوي يوجه انتقادات قوية لريبيرو بعد الهزيمة من بيراميدز

11:57 م السبت 30 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وبيراميدز (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    فرحة لاعبي بيراميدز بهدف وليد الكرتي بالأهلي
  • عرض 25 صورة
    فرحة لاعبي بيراميدز بهدف وليد الكرتي بالأهلي (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

أبدى الكاتب الصحفي الشهير حسن المسكتاوي رأيه في مستوي الأهلي اليوم في مواجهة بيراميدز، والتي انتهت بسقوط المارد الأحمر بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على منصة "إكس":"واحدة من أسوأ مباريات الأهلي .. عجز تام عن مواجهة ضغط لاعبي بيراميدز الذي ظهر بزيادة عددية في كل منطقة في الملعب ومواجهة لاعب الأهلي بلاعبين أو ثلاثة ".

وأضاف:"وبأداء تكتيكي مميز حرم الأهلي من بناء الهجمات وفرض عليه اللجوء للتمرير الطويل العشوائي وأربك دفاع الاهلي بهذا الضغط ".

وأتم حديثه قائلاً:"كما أن روبييرو حشد نجومه دون تنظيم لهذا الحشد فاختفى بن شرقي وترزيجيه وشريف وزيزو .. بينما تألق لاعبو بيراميدز في تنفيذ الضغط واللعب بهدوء".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي وبيراميدز حسن المستكاوي الأهلي اليوم بيراميدز ريبيرو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر