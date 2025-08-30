كتب- نهى خورشيد:

أبدى الكاتب الصحفي الشهير حسن المسكتاوي رأيه في مستوي الأهلي اليوم في مواجهة بيراميدز، والتي انتهت بسقوط المارد الأحمر بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على منصة "إكس":"واحدة من أسوأ مباريات الأهلي .. عجز تام عن مواجهة ضغط لاعبي بيراميدز الذي ظهر بزيادة عددية في كل منطقة في الملعب ومواجهة لاعب الأهلي بلاعبين أو ثلاثة ".

وأضاف:"وبأداء تكتيكي مميز حرم الأهلي من بناء الهجمات وفرض عليه اللجوء للتمرير الطويل العشوائي وأربك دفاع الاهلي بهذا الضغط ".

وأتم حديثه قائلاً:"كما أن روبييرو حشد نجومه دون تنظيم لهذا الحشد فاختفى بن شرقي وترزيجيه وشريف وزيزو .. بينما تألق لاعبو بيراميدز في تنفيذ الضغط واللعب بهدوء".