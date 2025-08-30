كتب - محمد القرش:

أعلن مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، تقدمه بـ 40 بلاغ للنائب العام ضد حسين لبيب الرئيس الحالي للزمالك والإعلامي عمرو أديب.

وكتب مرتضى عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "تقدمت بـ 40 بلاغ لمعالي المستشار النائب العام ضد حسين لبيب وعمرو أديب".

وأوضح مرتضى منصور إنه تم تصوير مقطع فيديو للرد على حديث عمرو أديب وحسين لبيب، وسيتم إذاعته على 5 أجزاء.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، أعلن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الرئيس الأسبق مرتضى منصور.

وأوضح الزمالك في بيانه أن أي محاولات لتعطيل مسيرة النادي أو عرقلة مشاريعه لن تنجح في ثني الإدارة الحالية عن المضي قدمًا نحو تحقيق تطلعات الجماهير، وفي مقدمتها مشروع الفرع الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وقام عمرو أديب بانتقاد مرتضى منصور عبر الهواء مباشرة بسبب تقدمه ببلاغ ضد الزمالك قبل سحب أرض المشروع الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

كما كتب أديب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "قمت بدري قلت أشوف الإثباتات والسي ديهات، لقيت نفس الكلام".