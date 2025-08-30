كتب - يوسف محمد:

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

وكان المدير الفني للمارد الأحمر خوسيه ريبيرو، أعلن منذ قليل عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مباراة بيراميدز اليوم.

وجاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه.

ويجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمر في مباراة بيراميدز اليوم، كلا من: ""مصطفى شوبير، عمر كمال، أحمد رضا، جراديشار، حسين الشحات، محمد مجدى أفشة، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا".

أقرأ أيضًا:

"هحرجه على الشاشة".. شادي محمد يعلق على الهجوم ضد تريزيجيه



والد خوان ألفينا: جماهير الزمالك احتضنته بالحب.. ورفضنا عروض أخرى