لتصحيح المسار.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

09:58 ص السبت 30 أغسطس 2025
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم السبت 30 أغسطس، في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ويبحث خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، عن الفوز لتصحيح المسار، بعد التعادل مع غزل المحلة سلبيا، في الجولة الماضية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، على قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري للبطولة.

وتعثر الأهلي في الجولة الأولى من الدوري، بالتعادل مع مودرن سبورت 2-2، قبل أن يحقق الفوز على فاركو، ثم تعادل مع غزل المحلة.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

جاءت قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: أشرف داري - محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - كريم فؤاد - أحمد عابدين - مصطفى العش - أحمد كوكا

خط الوسط: أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: نيتس جراديشار - محمد شريف

منافسة على الخطوط.. ماذا قدم ريبيرو ويورتشيتش مع الأهلي وبيراميدز؟

بالصور.. حكم يطرد معلق الاستاد في مشهد مثير للجدل

23 مباراة.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بجميع البطولات

