نتائج مباريات أمس الجمعة في الدوري المصري الممتاز

06:23 ص السبت 30 أغسطس 2025
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (13)
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (10)
    التعادل السلبي يحسم مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري المصري
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (3)
القاهرة - مصراوي

أقيمت، أمس الجمعة الموافق 29 أغسطس، العدي من المباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت هذه المباريات قدرا كبيرا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز نتائج اليوم فوز إنبي على الاتحاد السكندري، وسيراميكا كليوباترا على المقاولون العرب.

نتائج مباريات أمس الجمعة في الدوري المصري الممتاز

المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا - (0-1)

الاتحاد السكندري ضد إنبي - (0-3)

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - (0-0)

نتائج مباريات الدوري المصري لدوري المصري باريات أمس في الدوري المصري الدوري المصري أمس
