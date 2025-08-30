القاهرة - مصراوي

أقيمت، أمس الجمعة الموافق 29 أغسطس، العدي من المباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت هذه المباريات قدرا كبيرا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز نتائج اليوم فوز إنبي على الاتحاد السكندري، وسيراميكا كليوباترا على المقاولون العرب.

نتائج مباريات أمس الجمعة في الدوري المصري الممتاز

المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا - (0-1)

الاتحاد السكندري ضد إنبي - (0-3)

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - (0-0)