كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره بيراميدز اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز، اليوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

وتعد هذه المواجهة رقم 24 التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز في مختلف البطولات، بمسماه القديم الأسيوطي وكذلك المسمى الجديد بيراميدز.

وخلال 23 مباراة سابقة، جمعت بين الفريقين تمكن النادي الأهلي، من تحقيق الفوز في 11 مباراة، تلقى الهزيمة في 6 مباريات وحضر التعادل في مثلهم.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى بيراميدز 30 هدفا من قبل، تلقت شباكهم 20 هدفا من قبل لاعبي بيراميدز.

ويتقاسم الرباعي، "عمرو السولية، عبد الله السعيد، إيريك تراوري ووسام أبو علي"، صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 3 أهداف لكلا منهم.

ومن المفارقات التي ستشهدها مباراة الغد، أنه لم يعد هناك أي لاعب من الهدافين التاريخيين متواجد، حيث رحلوا جميعهم، وكان آخرهم ثنائي المارد الأحمر عمرو السولية الذي انتقل لسيراميكا كليوباترا ووسام أبو علي الذي رحل إلى كولومبوس الأمريكي.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين معا في بطولة الدوري المصري بشكل خاص، فإننا نجد أن هذه المباراة ستحمل رقم 18 في تاريخ مواجهات الفريقين معا، حيث تواجها في 17 مباراة من قبل بالدوري.

ونجح المارد الأحمر خلال 17 مباراة بالدوري، في تحقيق الفوز على بيراميدز في 8 مباريات، تلقى الهزيمة في 4 لقاءات وحضر التعادل في 5 مباريات.

