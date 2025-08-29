التشكيل الأقرب لبيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

يلاقي بيراميدز نظيره الأهلي في مواجهة قوية بالدوري المصري الممتاز، حيث يقام اللقاء في الجولة الخامسة.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، قرر بداية مباراة الأهلي بـ أحمد عاطف قطة وإيفرتون دا سيلفا وفيستون ماييلي في خط الهجوم.

التشكيل الأقرب لبيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد السلام.

اقرأ أيضًا:

صدمة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي - خاص

نادي إنجليزي يسعى للتعاقد مع مرموش.. والسيتي يرد