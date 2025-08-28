كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواجد في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، لدعم لاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز الهامة يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري.

كما عقد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن بعض الجوانب الفنية والخططية.

وأدى لاعبو النادي الأهلي بعض التدريبات البدنية، قبل خوض بعض التدريبات الخططية بالكرة في المران.

وشارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعد تخلصه بشكل كامل من الإصابة التي كان يعاني منها.

ويذكر أن النادي الأهلي، يدخل مباراة بيراميدز وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 5 نقاط جمعهم 3 مباريات، فيما يأتي بيراميدز في المركز العاشر بجدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

