"لو بيراميدز مجاش هيبقى خسران 3".. الغندور يوجه رسالة نارية بشأن الحكم الإسباني

03:02 م الخميس 28 أغسطس 2025

الإعلامي خالد الغندور

كتب- محمد خيري:

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية حول تعيين حكم إسباني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر لها بعد غدا السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يوم السبت هناك مباريات في الدوري الاسباني، كل الدوريات الكبرى والغريبة أن الحكم الاسباني لم يتم تعيينه في الدوري الاسباني والوحيد اللي وافق وكان فاضي".

وأضاف: "الحكم الإسباني اللي جه مصر قبل كده وكان سيء هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتى لو اعترض".

وأكمل: ولو بيراميدز ما جاش المباراة اعتراضا على الحكم هيتم احتساب النتيجة 3 صفر للأهلي مع خصم ثلاث نقاط إضافية ولا يوجد ظروف طارئة".

واختتم تصريحاته: "وهنا السؤال هو مافيش غير الحكم ده علي مستوي العالم".

