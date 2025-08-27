أحمد شوبير يعلن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، عن طاقم تحكيم مباراة المارد الأحمر المقبلة أمام بيراميدز بالدوري المصري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال شوبير في تصريحات خلال تقديمه برنامج "حارس الأهلي"، عبر قناة الأهلي: "خافيير روخاس سيتولى مهمة إدارة مباراة الأهلي أمام بيراميدز المقبلة بالدوري".

وأشار شوبير أن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز سيكون كالتالي:

حكم ساحة: خوان روخاس

حكم مساعد أول: جورجي ماتيو

حكم مساعد ثان: ألفريدو مورينو

حكم رابع: جورجي فاسكيز

حكم تقنية الفيديو: أليخاندرو رويز

ويذكر أن النادي الأهلي، يدخل اللقاء وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل" برصيد 5 نقاط، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز العاشر بجدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

