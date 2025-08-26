الزمالك يحقق الفوز على فاركو بهدف نظيف في بطولة الدوري

متابعة - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز، على حساب نظيره فاركو اليوم بنتيجة هدف دون مقابل، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 10 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود الونش - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان ألفينا - شيكو بنزا - عدي الدباغ.

أبرز أحداث مباراة الزمالك وفاركو بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: رأسية قوية من حسام عبد المجيد لاعب الزمالك ولكنها تمر بجوار مرمى فاركو.

الدقيقة 12: عرضية من لاعب فريق فاركو تصطدم بعارضة محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 17: سيطرة على الكرة في وسط الملعب من لاعبي الزمالك.

الدقيقة 20: بطاقة صفراء لعماد نبيل دونج لاعب الزمالك.

الدقيقة 25: خوان ألفينا لاعب الزمالك يتحصل على خطأ في منتصف الملعب، بعد تدخل من لاعب فاركو.

الدقيقة 30: ركلة ركنية لصالح فريق فاركو ولكنها تمر دون خطورة على مرمى محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 36: فرصة خطيرة للزمالك بعد عرضية من شيكو بانزا داخل منطقة جزاء فاركو، قابلها عدي الدباغ بتسديدة قوية ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 40: عرضية من عمر جابر لاعب الزمالك، يخرجها دفاع فاركو من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى فاركو.

الدقيقة 54: تسديدة قوية من عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، لكنها تصطدم بالشباك الخارجية لفريق فاركو.

الدقيقة 62: بطاقة حمراء للاعب فاركو بعد الحصول على كارت أصفر ثاني، بعد تدخل قوي على لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 72: خطأ لصالح لاعب الزمالك في منتصف الملعب.

الدقيقة 75: رأسية قوية من ناصر منسي مهاجم الزمالك، لكن دفاع فاركو يخرجها من على خط المرمى.

الدقيقة 82: تسديدة قوية من عمر جابر لاعب الزمالك، لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى فاركو.

الدقيقة 90: أحمد شريف يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني للزظمال، بعد تسديدة من داخل منطقة جزاء مودرن، لكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 1+90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+90: ناصر منسي يهدر فرصة هدف محقق للزمالك، بعد نفراد تام بالمرمى ولكن كرته تصطدم بالقائم.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.