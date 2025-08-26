لم يلعب أي مباراة.. قصة أغلى صفقة في تاريخ أحد أندية القسم الثاني

كتبت-هند عواد:

كشف علي البشبيشي رئيس مجلس إدارة نادي رع (أحد أندية دوري القسم الثاني)، كواليس انتقال حارس المرمى مصطفى عبد الستار المنضم حديثًا للفريق، إلى صفوف لافيينا الذي يلعب في دوري المحترفين.

وقال علي البشبيشي في تصريحات خاصة لمصراوي: "تعاقدنا مع مصطفى عبد الستار حارس أسمنت أسيوط، في صفقة انتقال، واتفقنا معه ووقع العقود وكان راضيًا جدًا، وبعد أول ربع ساعة في المران، تلقى عرضًا من نادي لافيينا في دوري المحترفين".

وأضاف: "وجاء ليخبرنا أنه يريد إنهاء التعاقد، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على أي أموال فهي صفقة حرة، قلت له: أجلب عرضًا ماليًا وارحل، فعقدك كبير ونحن بذلنا جهدًا للتعاقد معك، وأنت وافقت وارتضيت".

واختتم البشبيشي: "وبالفعل تلقينا عرضًا من لافيينا وبعنا اللاعب بـ75 ألف جنيه و15% من نسبة إعادة البيع، وتعتبر أغلى صفقة في تاريخ النادي، للاعب لم يلعب معنا ولم ندفع فيه أي مبلغ".

اقرأ أيضًا:

مول ملابس ومعرض حماية سيارات.. 23 صورة لافتتاح مشاريع نجوم النادي الأهلي بحضور النجوم وزجاتهم

على الأرض.. تعليق ساخر من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم في الدوري