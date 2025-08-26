مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

مصريان يظهران في نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين.. فمن هما؟

02:40 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمود عاشور 2
  • عرض 10 صورة
    محمود عاشور 4
  • عرض 10 صورة
    محمود عاشور 3
  • عرض 10 صورة
    محمود عاشور 1
  • عرض 10 صورة
    الحكم محمود ناجي 1
  • عرض 10 صورة
    الحكم محمود ناجي
  • عرض 10 صورة
    الحكم المصري محمود ناجي
  • عرض 10 صورة
    محمود ناجي
  • عرض 10 صورة
    الحكم محمود ناجي 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن اتحاد الكرة تواجد الثنائي المصري محمود ناجي ومحمود عاشور ضمن طاقم تحكيم مباراة السودان ومدغشقر ببطولة أمم أفريقيا للمحليين.

موعد مباراة السودان ومدغشقر

ويلتقي منتخب السودان نظيره مدغشقر عند الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء في دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

طاقم تحكيم مباراة السودان ومدغشقر

ويتكون طاقم تحكيم مباراة السودان ومدغشقر من: المغربي محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه كلا من جيلان بونجيلي نيلا مساعد أول، وجويل ونكا دو مساعد ثان على أن يكون محمود ناجي حكمًا رابعًا، ومحمود عاشور حكم مساعد لتقنية الفيديو.

موعد مباراة المغرب والسنغال

وستقام مباراة نصف النهائي الآخر بين منتخبي المغرب والسنغال عند الثامنة والنصف من مساء اليوم على أن يُقام النهائي يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل إصابة محمد بن رمضان أمام غزل المحلة.. وموقفه من مباراة بيراميدز

"بيسخن حاليا".. مهيب يفجر مفاجأة حول خطوة سيد عبدالحفيظ للعودة للأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود ناجي محمود عاشور كأس أمم أفريقيا للمحليين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
وسط ترقب السوق.. توقعات عالمية ومحلية لقرار المركزي لسعر الفائدة الخميس
مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها