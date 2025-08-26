مصريان يظهران في نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين.. فمن هما؟

أعلن اتحاد الكرة تواجد الثنائي المصري محمود ناجي ومحمود عاشور ضمن طاقم تحكيم مباراة السودان ومدغشقر ببطولة أمم أفريقيا للمحليين.

موعد مباراة السودان ومدغشقر

ويلتقي منتخب السودان نظيره مدغشقر عند الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء في دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

طاقم تحكيم مباراة السودان ومدغشقر

ويتكون طاقم تحكيم مباراة السودان ومدغشقر من: المغربي محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه كلا من جيلان بونجيلي نيلا مساعد أول، وجويل ونكا دو مساعد ثان على أن يكون محمود ناجي حكمًا رابعًا، ومحمود عاشور حكم مساعد لتقنية الفيديو.

موعد مباراة المغرب والسنغال

وستقام مباراة نصف النهائي الآخر بين منتخبي المغرب والسنغال عند الثامنة والنصف من مساء اليوم على أن يُقام النهائي يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل إصابة محمد بن رمضان أمام غزل المحلة.. وموقفه من مباراة بيراميدز

"بيسخن حاليا".. مهيب يفجر مفاجأة حول خطوة سيد عبدالحفيظ للعودة للأهلي