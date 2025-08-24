مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق: الشائعات التي تنال النادي هدفها خوان ألفينا

01:15 م الأحد 24 أغسطس 2025

خوان ألفينا

كتب- محمد خيري:

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن النادي يتعرض لحمة من الشائعات التي تنال من صفوف الفريق وخاصة البرازيلي خوان ألفينا وشيكو بانزا.

وقال مرعي في تصريحات على قناة نادي الزمالك: "مستوى الزمالك وأداء اللاعبين سيجعل هناك الكثير من الشائعات ضد النادي".

وأكمل: "خوان ألفينا أقوى صفقة في الدوري المصري والشائعات ضد النادي بسبب مستواه المميز".

وأختتم تصريحاته: "لا يجب الالتفات ضد الشائعات المتعمدة ضد النادي وهدفها ضرب استقرار الفريق، ورد الزمالك قانوني ضد أي تجاوزات".

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

خوان ألفينا نجم الزمالك السابق الشائعات شيكو بانزا نادي الزمالك
