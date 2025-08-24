مباريات الأمس
شيكابالا: المدير الفني للزمالك ظلم عبد الله السعيد لهذا السبب

08:00 ص الأحد 24 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي
أبدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الزمالك السابق، رأيه في الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات، مؤكدا أن بعض اللاعبين قدموا بداية واعدة، بينما يحتاج آخرون إلى وقت للظهور بمستواهم الحقيقي.


وقال شيكابالا، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر: "صفقة خوان ألفينا صفقة ممتازة، ومن أول لمسة له في الملعب واضح أنه لاعب موهوب جدا، مستواه عالي، وأعطيه 10 من 10 على أدائه حتى الآن"


وعن اللاعب شيكو بانزا:"بانزا يمتلك قدرات كبيرة جدا، لكنه لم يوفق في أول مباراة، والكرة لم تساعده، أعتقد أنه كان متوترا وحمل نفسه فوق طاقته، لكننا لسنا مستعجلين، فقط يحتاج بعض الهدوء والوقت ليظهر إمكانياته"


وتحدث شيكابالا أيضا عن اللاعب عبد الله، قائلًا:"عبد الله المدرب ظلمه في أول مباراتين، لأنه لم يشارك في مركزه الأصلي، ولكن عندما عاد لمركزه، استعاد مستواه من جديد، وبدأ يمرر الكرات بشكل صحيح وسلس لزملائه في الفريق."

عبد الله السعيد شيكابالا الزمالك شيكوبانزا خوان ألفينا الزمالك اليوم
