علقت البلوجر المغربية حنان، على الأنباء المنتشرة خلال الساعات الماضية، بشأن عودة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها المطرب حسام حبيب.

ونشرت حنان زوجة نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، صورة تجمع شيرين وحسام حبيب وخبر عن إعلان عودتهم، وعلقت "الله يهنيهم يارب"، مع وضع رمز تعبيري ضحك.

كما أرفقت زوجة النني تعليقها بصورة لفنانة عبلة كامل من أحد أفلامها والتي تظهر خلالها في حالة قوية من الدهشة والتعجب.

وكان حسام حبيب، أصدر بيانا أمس أكد خلاله عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عودته إلى المطربة شيرين عبد الوهاب.

ويذكر أن البلوجر المغربية حنان، تتواجد رفقة زوجها في الإمارات، حيث ينشط النجم المصري محمد النني في صفوف فريق الجزيرة الإماراتي.

