هنأ لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" فريقه بالفوز الذي حققوه على نظيرهم موردن سبورت بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وكتب ميدو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت: "ألف مبروك فوز الزمالك وأحسن حاجه حاصلة في الزمالك السنه دي زي ما قلتلكم قبل كده أن الفريق مقفول عليه كويس ومعزول تماما عن أي مشاكل بتدور حوالين النادي .. عايز أحيي فيريرا على تشكيله وتدخلاته في الماتش.. عايز أحيي اللاعيبه اللي كان واضح عليهم الإصرار على المكسب واللعب بشراسة من أول دقيقة .. لازم كل الماتشات تتلعب كده .. موت نفسك في الملعب جمهور الزمالك هيشيلك فوق دماغه".

وأتم ميدو تدوينته بـ:" أوعى حد يحط في مخك أنك اقل من أي فريق بالعكس وبكررها تاني الزمالك السنه دي مش أقل من الأهلي ولاأاقل من بيراميدز لازم اللاعيبة تبقى فعلا مؤمنة بكده ".

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن المصري المتصدر.

