لحل أزمة أرض اكتوبر.. انتهاء جلسة الزمالك مع وزير الإسكان

01:53 م الخميس 21 أغسطس 2025

حسام المندوه أمين صندوق الزمالك

كتب- محمد خيري:

انتهت منذ قليل جلسة مجلس إدارة نادي الزمالك، مع وزير الإسكان شريف الشربيني، من أجل حل أزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر الجلسة من جانب نادي الزمالك، حسين لبيب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، وتم الحديث مع وزير الإسكان من أجل الوصول لحل الأزمة.

واستمرت الجلسة حوالي ساعة، وهناك بيان لنادي الزمالك سوف يتم صياغته بتفاصيل الجلسة بالكامل، خلال الساعات المقبلة، وفقا لمصدر مطلع داخل النادي.

الأزمة بدأت مع قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب أرض الزمالك المخصصة للفرع الجديد، رغم تأكيد النادي امتلاكه كافة التراخيص القانونية اللازمة لبدء البناء.

وفي المقابل إدارة الزمالك كانت قد أصدرت بيانًا رسميًا قبل أيام أكدت فيه انعقادها الدائم لمتابعة تطورات الملف، مشددة على أن المشروع استراتيجي ويخدم آلاف الأعضاء، ويمنح النادي بعدًا اجتماعيًا واستثماريًا يليق بتاريخه.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك أرض الزمالك زيارة وفد الزمالك
