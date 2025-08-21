هزيمة وحيدة.. تاريخ مواجهات الزمالك و مودرن سبورت

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على الزمالك في التاسعة مساء اليوم، على ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الزمالك على مودرن سبورت خلال المباريات التي جمعتهما، إذ التقى الثنائي في 11 مباراة، وفاز الأبيض في 7 مواجهات وخسر لقاء وحيد، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وكانت الهزيمة الوحيدة التي تعرض لها الزمالك من مودرن سبورت، في آخر لقاء جمعهما بالدوري المصري، إذ التقى الفريقان في 7 مباريات بالمسابقة، فاز الأبيض في 5 مواجهات وخسر لقاء وتعادل في لقاء.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في افتتاح الدوري المصري، قبل التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الثانية، فيما افتتح مودرن سبورت المسابقة بالتعادل مع الأهلي، قبل الفوز على الاتحاد السكندري.

