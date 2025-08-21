مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس والقنوات الناقلة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
القاهرة - مصراوي
تستكمل اليوم الخميس، الموافق 21 أغسطس، مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.
وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الزمالك أمام مودرن سبورت، ومواجهة سموحة أمام زد.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
المقاولون العرب ضد حرس الحدود - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1
الزمالك ضد مودرن سبورت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1
سموحة ضد زد - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2
فيديو قد يعجبك: