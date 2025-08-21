مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري التونسي

شبيبة القيروان

- -
18:30

الترجى الرياضي

بطولة الأفروباسكت

مصر

- -
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس والقنوات الناقلة

08:28 ص الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 5 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 5 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 5 صورة
    فريق الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

تستكمل اليوم الخميس، الموافق 21 أغسطس، مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الزمالك أمام مودرن سبورت، ومواجهة سموحة أمام زد.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

المقاولون العرب ضد حرس الحدود - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الزمالك ضد مودرن سبورت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

سموحة ضد زد - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات الدوري المصري اليوم موعد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري نادي الزمالك الزمالك اليوم أخبار الزمالك الزمالك الآن مباشر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان