مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تستكمل اليوم الخميس، الموافق 21 أغسطس، مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الزمالك أمام مودرن سبورت، ومواجهة سموحة أمام زد.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

المقاولون العرب ضد حرس الحدود - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الزمالك ضد مودرن سبورت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

سموحة ضد زد - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2