5 صور ترصد انفجار "إطار سيارة" لاعب الزمالك السابق

10:14 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
    أحمد رفاعي
    أحمد رفاعي
    أحمد رفاعي
    أحمد رفاعي
كتب- محمد عبدالهادي:

يمر اللاعب الشاب أحمد رفاعي، مدافع الزمالك السابق والمنضم حديثًا لصفوف نادي فاركو، بأيام صعبة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نجاته من حادث سير عقب انفجار إطار سيارته.

ونشر أحمد رفاعي مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، فيديو لتعرض إطار سيارته لانفجار.

ولم يكشف اللاعب تعرضه لأي إصاباته، حيث اكتفي بالتعليق على الحادثة قائلًا: "الحمد لله".

وتعد واقعة اليوم هي الحادثة الثانية التي يتعرض لها مدافع الزمالك السابق، حيث تعرض في الشهر الماضي لحادث سير قوي أدي لإصابته، وذلك خلال ذهابه لفريق غزل المحلة.

وكان رفاعي قد وقع لغزل المحلة بعد رحيله عن الزمالك، قبل أن يفسخ تعاقده بالتراضي عقب تعرضه للحادثة، وانم بعدها لصفوف نادي فاركو.

أحمد رفاعي الزمالك حادث أحمد رفاعي سيارة أحمد رفاعي
