بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

مالي

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 4
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

نجم الأهلي السابق: خسارة بيراميدز لقب الدوري من عجائب الدنيا السبع

03:21 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

فريق بيراميدز

كتب- محمد خيري:

أكد شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق، أن خسارة فريق بيراميدز للقب الدوري الموسم الماضي، أمر غير متوقع وبمثابة أحد عجائب الدنيا السبع.

وقال عبدالمنعم في تصريحات تلفزيونية على قناة الشمس: "بيراميدز فريق قوي ويملك قائمة لاعبين متميزين للغاية، وكانت كل التوقعات تشير إلى فوزه الموسم الماضي بلقب الدوري وبطولة أفريقيا بعد خروج الأهلي من البطولة، ولكن السماوي حقق لقب أفريقيا بينما خسر لقب الدوري لصالح الأهلي”.

وأوضح شريف عبد المنعم، السابق أن أحمد مصطفى زيزو ظهر بشكل متميز مع الفريق وساهم في 4 أهداف حيث سجل هدفين وصنع مثلهما.

وأوضح: "صفقة التونسي محمد علي بن رمضان قوية للغاية وهو "قماشة مختلفة" في الدوري المصري، وهو ما ظهر للجميع وأثبت للجهاز الفني أنه لا غني عنه في منتصف ملعب المارد الأحمر”.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي بيراميدز شريف عبد المنعم
