يرفع اسم مصر في العالم.. شوبير يطالب بتكريم محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

طالب الإعلامي أحمد شوبير، بتكريم المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد إنجازه بتحقيق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم: "صلاح تفوق على نجوم كبار، وأصب أول لاعب في تاريخه الدوري الإنجليزي، يفوز بالجائزة 3 مرات".

وأضاف: "صلاح لم ينل الكريم الكافي داخل مصر، الاتحاد والوزارة كرموه أكثر من مرة، لكن ما يستحقه صلاح أكبر بكثير.. هذا لاعب يرفع اسم مصر في العالم كله، ويجب أن يتم تكريمه بما يليق بقيمته وقيمة ما يقدمه لكرة القدم العالمية."

واختتم شوبير: "محمد صلاح هو الملك المصري بحق، مثلما يلقبه الإنجليز، وهو أيقونة كروية يجب أن نفخر بها جميعًا، وأتمنى أن يحقق جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) قريبًا".

