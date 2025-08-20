موعد تشييع جنازة والد محمد الشناوي في مسقط رأسه

كتب- محمد خيري:

تقام اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على والد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء.

وتقرر تشييع جنازة والد محمد الشناوي بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء بمسقط رأسه في قرية الشرقاوية، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بدلًا من موعدها الذي كان مقررًا عقب صلاة الفجر.

وذلك نظرًا لتأخر إجراءات الدفن، ومن المقرر أن يقام العزاء مساء اليوم.

ولفظ السيد محمد الشناوي جمعة، والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنفاسه الأخيرة في حادث سير بطريق الواحات بمحافظة الجيزة أمس الثلاثاء.

توافدت أسرة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، إلى مستشفى أكتوبر المركزي، مساء الثلاثاء، لاستلام جثمان والده الذي لقي مصرعه في حادث سير مروع بطريق الواحات.

كما تواجد عددا من لاعبي الأهلي في المستشفى رفقة محمد الشناوي قبل استلام جثمان والده، بينهم مصطفى شوبير وإمام عاشور ومروان عطية، بالإضافة إلى محمد يوسف المدير الرياضي ووليد سليمان وغيرهم من لاعبي الفريق سواء الحاليين أو السابقين.