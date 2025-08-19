كتبت-هند عواد:

لقي السيد الشناوي والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر مصرعه، منذ قليل، في حادث سير على طريق الواحات.

وسبق أن تحدث السيد الشناوي عن انتماء عائلته للنادي الأهلي، قائلا: "انتقال محمد إلى الأهلي؟ جاء إلى البلد هنا 3 أشخاص من الأهلي، بينهم كابتن بدر رجب، وعلى طول وقع، "احنا أهلاوية وعيالي كلهم أهلاوية مش محتاجة" كلام".

واختتم: "تفتكر الشناوي مجالوش عروض كتير، لكن فيه التزام، مقدرش أبيع "ده طبعنا"، انتماء للنادي لا يحتاج إلى كلام وإذا حدث العكس كنت سأشعر أنها خيانة".

اقرأ أيضًا:

بعد سحب أرض أكتوبر.. بلاغ من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية