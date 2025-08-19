مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

87 54
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

2 1
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

0 1
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

0 0
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

الغندور ينعى والد محمد الشناوي

08:38 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    والد محمد الشناوي وشقيقه
  • عرض 3 صورة
    وفاة والد الشناوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

نعى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، والد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، الذي وافته المنية منذ قليل في حادث سير.

وتوفي والد محمد الشناوي، منذ قليل، على طريق الوحات، إثر حادث سيارة ملاكي، اختل توازن سائقها وانقلبت.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة والد نجم مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي، في حادث عربية على طريق الواحات أتمنى من الجميع الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

اقرأ أيضًا:

بعد سحب أرض أكتوبر.. بلاغ من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور محمد الشناوي الزمالك الأهلي حادث سير والد محمد الشناوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان