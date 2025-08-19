الغندور ينعى والد محمد الشناوي

كتبت-هند عواد:

نعى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، والد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، الذي وافته المنية منذ قليل في حادث سير.

وتوفي والد محمد الشناوي، منذ قليل، على طريق الوحات، إثر حادث سيارة ملاكي، اختل توازن سائقها وانقلبت.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة والد نجم مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي، في حادث عربية على طريق الواحات أتمنى من الجميع الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

