عماد النحاس يكشف عن 4 غيابات للأهلي في المباراة القادمة

القاهرة - مصراوي

كشف الكابتن عماد النحاس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "حارس الأهلي" على قناة النادي الرسمية، عن وجود أربعة غيابات مؤكدة في صفوف النادي الأهلي قبل المباراة المقبلة.

وقال شوبير خلال الحلقة:"هناك عدد من الغيابات المؤكدة في صفوف الأهلي، وهم: ياسر إبراهيم، وياسين مرعي، ومحمد شكري، إلى جانب محمد هاني الذي يغيب بسبب الطرد، وبالتالي يواجه الفريق أزمة في بعض المراكز قبل المواجهة القادمة".

ورد النحاس موضحا:"الجهاز الطبي بالنادي الأهلي سيبلغ الجهاز الفني بالحالة الطبية لكل لاعب بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، سواء بالنسبة لياسر إبراهيم أو غيره من اللاعبين".

وتابع:"بناء على التقارير الطبية، سنحدد المراكز التي نحتاج إلى بدلاء لها، لكن الحمد لله، جميع اللاعبين يتدربون بشكل جيد، وكل العناصر جاهزة، ولن نشعر بغيابات داخل الفريق".

واختتم النحاس حديثه قائلاً:" بن رمضان لم يعاني من أي إصابة وشارك في مران اليوم بشكل طبيعي تماما، كما أن إمام عاشور خاض أول تدريباته مع الفريق، ونتمنى أن يكون في أفضل حال فني وبدني خلال الفترة المقبلة".