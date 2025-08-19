موعد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تنطلق اليوم الثلاثاء، الموافق 19 أغسطس، مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء بيراميدز والمصري، ومواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

فاركو ضد طلائع الجيش - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 2

بيراميدز ضد المصري - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1