موعد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والقنوات الناقلة
القاهرة - مصراوي
تنطلق اليوم الثلاثاء، الموافق 19 أغسطس، مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.
وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء بيراميدز والمصري، ومواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
فاركو ضد طلائع الجيش - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1
البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 2
الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 2
بيراميدز ضد المصري - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1
فيديو قد يعجبك: