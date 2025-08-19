مباريات الأمس
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

- -
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

موعد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والقنوات الناقلة

01:00 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

موعد مباريات اليوم الثلاثاء

القاهرة - مصراوي

تنطلق اليوم الثلاثاء، الموافق 19 أغسطس، مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء بيراميدز والمصري، ومواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

فاركو ضد طلائع الجيش - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 2

بيراميدز ضد المصري - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

