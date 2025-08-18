مباريات الأمس
"الماتش كان سهل".. خبير تحكيمي ينتقد طرد محمد معروف لمحمد هاني

03:04 م الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد هاني يعطي شارة القيادة إلى كريم فؤاد
  • عرض 3 صورة
    محمد هاني يخلع شارة القيادة (2)
كتب- محمد خيري:

انتقد توفيق السيد الخبير التحكيمي؛ محمد معروف حكم لقاء الاهلي وفاركو في الدوري الممتاز بعد طرد محمد هاني في لقاء الفريقين الأخير.

وقال توفيق السيد في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "لقاء الأهلي وفاركو كان سهل تحكيميًا، ولكن لا أعلم لماذا طرد محمد معروف لاعب في الدقيقة 90 بسبب إضاعة الوقت".

وأضاف: "لم اتفق مع محمد معروف في طرد محمد هاني، ومافيش داعي ولا مبرر لده، لكن لو محمد هاني قال لمحمد معروف "ماتقدرش تطردني" يبقى يستحق الإنذار الثاني".

وواصل: "الحكم اللي يغلط لازم يتحاسب، وخايف على الحكام من ضغط السوشيال ميديا في الفترة المقبلة".

كان النادي الأهلي حقق الفوز على فاركو بنتيجة 4\1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية، وشهدت طرد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر.

وتقدم النادي الأهلي بشكوى ضد الحكم محمد معروف، بسبب طرد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر، دون وجه حق، وفقا لوجهة نظر النادي الأهلي.

محمد هاني الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي محمد معروف طرد محمد هاني
