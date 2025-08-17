مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

بيان ناري.. أول تعليق من انفانتينو على واقعة العنصرية بمباراة ليفربول وبورنموث

02:52 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث بعد تسجيله في ليفربول
  • عرض 15 صورة
    أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث 1
  • عرض 15 صورة
    أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث
  • عرض 15 صورة
    احتفال أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث
  • عرض 15 صورة
    توقف مباراة ليفربول وبورنموث بسبب مشجع
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (4)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (3)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (2)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (7)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (8) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم غضبه من واقعة العنصرية التي شهدتها مباراة ليفربول وبورنموث بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تعرض اللاعب أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث الإنجليزي للعنصرية من قبل أحد الجماهير، مما تسبب في توقف المباراة وطرد المشجع من المدرج والقبض عليه للتحقيق.

في هذا السياق، علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان ناري جاء كالتالي: "الكرة العالمية لن تتسامح مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز"، مشيدًا بشجاعة سيمينيو وقدرته على إكمال المباراة رغم الموقف، واصفًا إياه بأنه "رمز للقوة والكرامة".

وأضاف رئيس "فيفا" أن لجنة صوت اللاعبين التي أُنشئت ضمن الركائز الخمس لمكافحة العنصرية المعتمدة في كونغرس الاتحاد عام 2024 – ستتواصل مع اللاعب وتتابع تطورات القضية.

واختتم إنفانتينو بالتأكيد على أن الفيفا ملتزم بضمان حماية اللاعبين، داعيًا المنظمين والسلطات الأمنية إلى اتخاذ "إجراءات صارمة" للتعامل مع أي حوادث مشابهة مستقبلًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة ليفربول وبورنموث ليفربول بورنموث أنطوان سيمينيو جيانو إنفانتينو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور