كتب- محمد عبدالهادي:

أبدي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم غضبه من واقعة العنصرية التي شهدتها مباراة ليفربول وبورنموث بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تعرض اللاعب أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث الإنجليزي للعنصرية من قبل أحد الجماهير، مما تسبب في توقف المباراة وطرد المشجع من المدرج والقبض عليه للتحقيق.

في هذا السياق، علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان ناري جاء كالتالي: "الكرة العالمية لن تتسامح مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز"، مشيدًا بشجاعة سيمينيو وقدرته على إكمال المباراة رغم الموقف، واصفًا إياه بأنه "رمز للقوة والكرامة".

وأضاف رئيس "فيفا" أن لجنة صوت اللاعبين التي أُنشئت ضمن الركائز الخمس لمكافحة العنصرية المعتمدة في كونغرس الاتحاد عام 2024 – ستتواصل مع اللاعب وتتابع تطورات القضية.

واختتم إنفانتينو بالتأكيد على أن الفيفا ملتزم بضمان حماية اللاعبين، داعيًا المنظمين والسلطات الأمنية إلى اتخاذ "إجراءات صارمة" للتعامل مع أي حوادث مشابهة مستقبلًا.