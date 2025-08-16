مباريات الأمس
ظهور ثنائي لأول مرة.. تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون في الدوري

08:04 م السبت 16 أغسطس 2025

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة، يانيك فيريرا، التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الفارس الأبيض تواجد الثنائي، آدم كايد وعدي الدباغ، لأول مرة بشكل أساسي مع الزمالك بالدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمود بنتايك - عمر جابر - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: محمد شحاتة - آدم كايد - نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: عبد الله السعيد - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وخوان ألفينا بيزيرا وعبد الحميد معالي وعمرو ناصر وناصر منسي.

تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون الزمالك تشكيل الزمالك الدوري المصري عدي الدباغ آدم كايد
