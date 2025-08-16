أول رد فعل من ريبيرو على فوز الأهلي أمام فاركو وخطأ مصطفى شوبير

أبدى المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو رضاه عن أداء لاعبيه والفوز الذي حققوه على نظيرهم فاركو.

وفاز الأهلي برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وقال ريبيرو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه سعيد بالفوز الذي حققه الفريق لأنه جاء بعد سيطرة كاملة على منتصف ملعب الخصم وتسجيل هدفين خلال أول شوط.

وأوضح مدرب الأهلي أنه أخبر اللاعبين بين شوطي اللقاء أن النتيجة غير مُطمئنة، مضيفًا:"بعدما سجلنا الهدف الثالث انخفض مستوى الأداء وكان هناك نوعًا من التراخي وهذا أمر لا أريده".

وردّ المدرب الإسباني عما إذا كان سيُغيّر قناعاته عن مصطفى شوبير بعد الخطأ أمام فاركو بقوله:"لا أحب تقييم اللاعبين بشكل فردي في المؤتمر التالي للمباراة وأنا محظوظ بامتلاك 3 حراس جيدين، ولكن في النهاية المركز يحتاج للاعب واحد فقط على أرض الملعب".

وعن مشاركة ديانج وبنشرقي وهل تأثر بالضغط الجماهيري والإعلامي قال ريبيرو:"لا هذه قناعاتي وسعيد بالأداء الجماعي للفريق، وسبب تفوقنا الهجومي هو امتلاك اللاعبين موهبة عالية تجعلنا نضغط على المنافس وكذلك هناك خطة يسيرون عليها".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بقوله:"نحن نسير على الطريق الصحيح للمنافسة".

اقرأ أيضًا:

"الرئيس اتفق مع العرّاب".. أهلي طرابلس يكافيء البدري على تتويجه بالدوري الليبي

لماذا جلس سيد عيد مدرب بتروجيت في المدرجات بمباراة كهرباء الإسماعيلية؟.. مصدر يُجيب



