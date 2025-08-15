موقف غريب للاعب فاركو في مباراة الأهلى

كتب - نهى خورشيد

شهدت مباراة الأهلي وفاركو، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، واقعة مثيرة للجدل للاعب الضيوف أحمد شعبان.

وأجرى أحمد خطاب المدير الفني لفاركو، تغييراً مبكراً في الدقيقة 30، إذ دفع بمحمد السيد بديلًا لشعبان، ليبدي غضباً شديداً فور خروجه من الملعب، ليقوم بتمزيق قميصه.

ولا يزال حتى هذه اللحظة، يفرض الأهلى سيطرته على مجريات المباراة بعدما تقدم بأربع أهداف دون رد، وذلك عن طريق محمد شريف وأحمد سيد زيزو "هدفين" ونيتس جراديشار.