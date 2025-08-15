موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وفاركو

كتب - محمد القرش:

ساعات تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وفاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2025/26.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره بالدوري الممتاز بالتعادل مع مودرن سبورت 2-2، بينما تعادل فاركو مع إنبي سلبيا.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي

تمتلك شبكة قنوات "أون سبورت" حقوق ملكية بث مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تُنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت 1" مساء اليوم الجمعة.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - ياسين مرعي - كريم فؤاد.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد علي بن رمضان - أشرف بنشرقي (محمد مجدي أفشة).

الهجوم: محمد شريف - محمود تريزيجيه - أحمد سيد زيزو.

ترتيب الأهلي وفاركو

يحتل المارد الأحمر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة، بينما جاء فاركو في المركز الحادي عشر برصيد نقطة أيضًا.

مباراة الأهلي وفاركو التالية

يدخل الأهلي مباراة فاركو قبل مواجهة غزل المحلة، بينما يواجه فاركو نظيره طلائع الجيش في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.