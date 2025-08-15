مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم والقنوات الناقلة

03:59 ص الجمعة 15 أغسطس 2025

الأهلي وفاركو

القاهرة – مصراوي

يواجه النادي الأهلي نظيره فاركو، اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُقام على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الأولى أمام فريق مودرن سبورت، في لقاء انتهى دون أهداف.

ويحتل "المارد الأحمر" المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الحادي عشر، أيضا برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

