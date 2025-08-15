مباريات الأمس
خبير لوائح يكشف مفاجأة لمصراوي بشأن إمكانية شكوى أحمد عبد القادر للفيفا

09:00 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
    أحمد عبد القادر
    أحمد عبد القادر
    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
    احتفال أحمد عبد القادر بأول أهدافه مع فريق قطر القطري
    أحمد عبد القادر
    أحمد عبد القادر في مران الأهلي
    أحمد عبد القادر مع كأس البطولة
    أحمد عبد القادر
    أحمد عبد القادر يحتفل بالهدف الأول للأهي
كتب - يوسف محمد:

لا يزال موقف أحد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غير واضحا سواء بالاستمرار داخل صفوف المارد الأحمر أو بالرحيل عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، إلى تفكير اللاعب في اللجوء لاعب الأهلي أحمد عبد القادر إلى الفيفا، بسبب رفض المدير الفني خوسيه ريبيرو مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق، على الرغم من تبقي موسم كامل بعقده مع الأحمر.

وقال خبير اللوائح محمد بيومي في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعب يحق له شكوى النادي الأهلي في حالتين فقط، الأولى تتمثل في تأخر النادي في دفع مستحقات اللاعب لشهرين متتاليين، يحق للاعب الشكوى وطلب إنهاء عقده مع النادي".

وأضاف: "الحالة الثانية والتي تتشابه بشكل كبير مع أزمة اللاعب الحالية، حيث في حال منع النادي اللاعب من التدريب مع الفريق الأساسي يحق للاعب التقديم بشكوى لإنهاء أو فسخ تعاقده مع الفريق".

وتابع: "في حال كانت الأخبار المنتشرة بشأن رفض المدير الفني للأهلي ريبيرو مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية، فهذه الحالة تمنح اللاعب الأحقية في تقديم شكوى والمطالبة بإنهاء تعاقده مع الفريق".

واختتم بيومي تصريحاته: "من حقوق اللاعب على النادي أن يتدرب بشكل طبيعي مع فريقه الأساسي، ليس منفردا أو مع فريق الشباب لا بد أن يتدرب مع الفريق الأول بالنادي مدام عقده مازال مستمرا مع الفريق".

وكان أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، أكد في وقت سابق أن هناك حالة غضب من قبل المسؤولين في النادي باللجوء إلى الفيفا، بسبب رفض ريبيرو تواجد اللاعب في تدريبات الفريق.

وارتبط اسم عبد القادر خلال الفترة الماضية بالرحيل عن المارد الأحمر، خاصة في ظل رغبة اللاعب القوية الرحيل عن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة، مع وجود مفاوضات معه من قبل نادي الزمالك للانتقال إليه.

