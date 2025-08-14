مباريات الأمس
رسميًا.. الزمالك يعلن إنهاء أزمة مستحقات جوزيه جوميز

11:31 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي، في تسوية الأمور المالية العالقة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق وجهازه المعاون.

وشهدت الأيام الماضية، تواصل بين الإدارة الرياضية في نادي الزمالك بقيادة جون إدوارد وبين المدرب البرتغالي لإنهاء الأمور بصورة ودية بين الطرفين حتى لا تصل إلى مراحل التقاضي ليتم إنهاء كافة الأمور بعد التواصل الذي تم بين الجانبين.

وكلف جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، محمد متولي المستشار القانوني للفريق الأول لكرة القدم، بإبرام اتفاقية تسوية مستحقات المدرب البرتغالي ومعاونيه ليتم إنهاء الأمر وتوقيع عقود التسوية المالية بين الطرفين.

وعبر البرتغالي جوزيه جوميز عن خالص تقديره وحبه لنادي الزمالك وجماهيره الوفية، كما تمنى التوفيق للنادي في تحدياته المقبلة.

جوزيه جوميز الزمالك أخبار الزمالك جوميز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

