ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 72 قتيلا و437 مصابا

كتب : مصراوي

11:15 م 04/03/2026

غارات إسرائيلية على لبنان - أرشيفية

بيروت (د ب أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، منذ فجر يوم الإثنين الماضي وحتى مساء اليوم الأربعاء، إلى 72 قتيلا و437 مصابا.

وأعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في لبنان في تقريرها اليومي أن عدد ضحايا اليوم الأربعاء وحده بلغ 20 قتيلا و283 مصابا، ليصل إجمالي عدد القتلى منذ فجر الإثنين 2 مارس/آذار حتى مساء اليوم الأربعاء إلى 72 قتيلا و437 مصابا.

من جانبها، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، في تصريح من السراي الحكومي مساء اليوم أن "عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء بلغ ثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون شخصا، أي ما يعادل 18 ألفا و33 عائلة".

وأشارت إلى أن عدد مراكز الإيواء المفتوحة بلغ 399 مركزاً، ولا تزال هناك قدرة استيعابية في 42 مركزا.

وفي السياق الأكاديمي، أعلنت الجامعة اللبنانية استمرار إقفال فروع وحدات الجامعة حتى مساء الأحد المقبل، نظراً لتطور الأوضاع الأمنية في البلاد.

لبنان وإسرائيل الحرب على لبنان الشرق الأوسط حزب الله الغارات الإسرائيلية

