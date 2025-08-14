كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فاركو غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل" موسم 2025-2026.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فاركو غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل".

وكشف مصدر في تصريحات خاضة لمصراوي، أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للمارد الأحمر، استقر على قائمة الفريق لمواجهة فاركو غدا ببطولة الدوري.

وأشار المصدر ذاته، أن قائمة المارد الأحمر، ستشهد عودة حسين الشحات بعد غيابه عن مباراة مودرن سبورت الماضية، فيما غاب ياسر إبراهيم عن قائمة الفريق بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.

وجاءت قائمة المارد الأحمر الأقرب للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، محمد شكري، أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدى أفشة، محمود تريزيجيه، حسين الشحات وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: نيجيك جراديشار ومحمد شريف.

وكان المارد الأحمر استهل مشواره في بطولة الدوري المصري، بالتعادل الإيجابي أمام فريق مودرن سبورت، بنتيجة هدفين لكل فريق.

