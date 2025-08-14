مباريات الأمس
"عوضه سيكون معجزة".. رسالة غامضة من الفلسطيني حامد حمدان

07:21 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

نشر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، رسالة جديدة اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وذلك في ظل غموض موقفه مع نادي بتروجيت بعد أزمته الأخيرة.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة بين اللاعب ونادي بتروجيت بعد رفض رحيله لصفوف نادي الزمالك، مما أدى لتمرد اللاعب وانقطاعه عن التدريبات والمباريات.

ونشر حامد حمدان عبر حسابه الرسمي انستجرام عبر خاصية الستوري، صورة له رفقة وكيله سمير الحاوي مرفقًا إياها برسالة جاءت كلماتها كالتالي: "الحمد لله الذي وضع القبول في قلوبنا، نتقبل أقدارنا ونحن مؤمنون بالله وأن عوضه سيكون معجزة".

يذكر أن مصدر بالزمالك أكد لمصراوي، أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع نادي بتروجيت للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل مقابل 20 مليون جنيه، بعد الاستقرار على عدم التفريط به في الميركاتو الصيفي المنتهي.

حامد حمدان الزمالك بتروجيت الفلسطيني حامد حمدان
