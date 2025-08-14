موعد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تنطلق اليوم الخميس، الموافق 14 أغسطس، مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024، وسط ترقب جماهيري كبير.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء بيراميدز أمام الإسماعيلي، ومواجهة الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة:

زد ضد سيراميكا كليوباترا - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

طلائع الجيش ضد المصري - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

بيراميدز ضد الإسماعيلي - 9:00 مساء - أون تايم سبورت