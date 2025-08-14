مباريات الأمس
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

موعد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

01:31 ص الخميس 14 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

تنطلق اليوم الخميس، الموافق 14 أغسطس، مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024، وسط ترقب جماهيري كبير.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء بيراميدز أمام الإسماعيلي، ومواجهة الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة:

زد ضد سيراميكا كليوباترا - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

طلائع الجيش ضد المصري - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

بيراميدز ضد الإسماعيلي - 9:00 مساء - أون تايم سبورت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات الدوري المصري مواعيد مباريات الدوري المصري مباراة بيراميدز والإسماعيلي مباريات اليوم الخميس
