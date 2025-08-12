كتب - يوسف محمد:

تصدر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، المشهد الرياضي في مصر خلال الأيام الماضية، بعد تواجده على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة مودرن سبورت الأخيرة وعدم المشاركة بشكل أساسي في اللقاء.

وأشارت الكثير من التقارير الصحفية في الساعات الماضية، إلى إمكانية رحيل الشناوي عن القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة في حال استمرار عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، هو ما أثار حالة واسعة من الجدل والغضب بين الكثير من جماهير القلعة الحمراء.

واكتسب حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، جماهيرية وشعبية كبيرة في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث نجح في تقديم الكثير من المستويات الكبيرة التي أهلته إلى أن يصبح الحارس الأول في مصر، خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى حصد الكثير من الألقاب مع النادي الأهلي.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد الشناوي

ودائما ما يكون الجانب العائلي والشخصي من أهم الأمور، التي تشغل بال واهتمام الكثير من الجماهير، خاصة للنجوم الذين يحبونهم ويرغبون دائما في معرفة كل التفاصيل المرتبطة بحياتهم الشخصية، بالإضافة إلى أن في الغالب تساهم الاستقرار العائلي يساهم في تألق لاعب كرة القدم.

وولد حارس المنتخب الوطني والنادي الأهلي، في ديسمبر 1988 في قرية الحامول بمحافظة كفر الشيخ، لأسرة متوسطة الحال.

وحياة محمد الشناوي العائلية، كانت دائما بعيدة عن الأضواء وهو ما يحرص عليه نجم الأهلي باستمرتار، لذا لا يتوفر الكثير من المعلومات عن أشقائه.

وكان والد الشناوي وهو الحاج السيد الشناوي، تحدث في تصريحات صحفية من قبل، أن اللاعب يعتبر والدته فأل حسن بالنسبة له، لذلك يكون حريص على التواصل والتحدث معها باستمرار في مختلف المناسبات ويطلب منها الدعاء له.

كما أنه أشار في التصريحات ذاتها أيضًا، أن حارس الأهلي كان "شقي" في طفولته بشكل كبير، بالإضافة إلى أن كرة القدم كانت بالنسبة له كل شئ.

ويمتلك حارس الأهلي 5 أشقاء ولكن لا يتوفر الكثير من المعلومات عنهم كما ذكرنا، ولعل أبرزهم والذي انتشر اسمه بسبب قيامه ببعض التصريحات الصحفية في وقت سابق، هو أيمن الشناوى شقيق نجم الأهلي.

زوجة محمد الشناوي

وصاحب ال36 عاما تزوج مرتين، حيث تزوج للمرة الأولى من سيدة تدعى منة عصام، واحتفل بإقامة حفل زفافهما في عام 2010 وأنجب منها طفلين وهما "مالك وآدم".

وعلى الرغم من علاقة الحب القوية التي كانت تربط بين الشناوي وزوجته منة، وظهورهما الدائم معا في كافة المناسبات سواء الرياضية أو المناسبات الاجتماعية، إلا أن الأمور لم تسير بأفضل صورة حيث أن الثنائي أعلنا انفصالهما منذ فترة.

وبعد فترة ليست كبيرة من الإنفصال اتخذ حارس عرين الأحمر، قرار بالزواج للمرة الثانية وهو ما حدث بالفعل، لكن في حفل عائلي بسيط، للحفاظ على هوية زوجته الثانية.

أقرأ أيضًا:

سخرية بسبب المجاملات.. تصريحات قوية من نجم الزمالك السابق بخصوص تنظيم الدوري المصري



وجه جديد في تدريبات الزمالك لمباراة المقاولون.. وترحيب خاص من اللاعبين به