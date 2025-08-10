مباريات الأمس
طلائع الجيش يضم لاعب الزمالك بشكل نهائي

01:59 م الأحد 10 أغسطس 2025

يوسف أحمد حسن لاعب الزمالك السابق

كتب- محمد خيري:

نجح فريق طلائع الجيش في التعاقد مع يوسف أحمد حسن لاعب الزمالك بشكل نهائي خلال الفترة الحالية.

ويعد يوسف أحمد حسن، مواليد 2005، من ناشئين نادي الزمالك، وتم تصعيده من قبل في أكثر من مناسبة، وانضم لمنتخب الشباب مؤخرا.

وانضم يوسف أحمد حسن، لنادي طلائع الجيش بشكل نهائي، وتم قيده في قائمة الفريق العسكري وسيتواجد مع الفريق في المباراة المقبلة.

وكان طلائع الجيش تعادل أمس مع سموحة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، وأحرز هدف الفريق العسكري غيث المددادحة في الدقيقة 51.

