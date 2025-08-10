مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

ظهور أول وصراع شركات.. ختام الجولة الأولى للدوري المصري بـ3 مباريات

10:16 ص الأحد 10 أغسطس 2025

الدوري المصري

كتب- محمد خيري:

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، بثلاث مباريات قوية.

وبدأت الجولة أول أمس الجمعة بثلاث مباريات ونفس الأمر أمس السبت،أقيم أربع مباريات.

وشهدت الجولة الأولى العديد من المفاجآت منها تعادل حامل اللقب النادي الأهلي مع مودرن سبورت، بنتيجة 2\2، وتعادل بيراميدز سلبيا مع وادي دجلة، بينما حقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا 2\0.

ختام مباريات الجولة الأولى:

وتختتم مباريات الجولة الأولى اليوم، بظهور أول لفريق كهرباء إسماعيلية الصاعد حديثا للدوري المصري، أمام الجونة في السادسة مساء.

وتنطلق مباراتين في التاسعة مساء، حيث يواجه فاركو نظيره إنبي، بينما يلتقي فريق البنك الأهلي أمام غزل المحلة.

الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية إنبي البنك الأهلي مباريات الدوري المصري
